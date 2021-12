In der Trainingshalle des BSV Ostbevern II brennt die Luft

Jetzt soll es endlich klappen mit den ersten Punkten in dieser Saison. Der BSV Ostbevern II will gegen den TV Mesum gewinnen. Das sei im Training deutlich zu spüren, versichert Coach Frank Brockhausen.

Nach den Schilderungen von Frank Brockhausen muss im Training bei den Volleyballerinnen des BSV Ostbevern II derzeit ganz schön die Post abgehen. „Alle sind hochmotiviert, pushen sich gegenseitig, brennen und sind heiß auf das Spiel“, hat der Trainer des Verbandsligisten beobachtet.

Gut so, denn am Sonntagmorgen sollte seine Mannschaft in eigener Halle die ersten Punkte in dieser Saison einfahren. Der Tabellenletzte erwartet den TV Mesum, der gerade selbst erst seinen ersten Sieg geholt hat. Was dieses 3:0 gegen den ebenfalls noch sieglosen SuS Olfen über die Leistungsstärke der Mesumerinnen aussagt, kann Brockhausen nicht einschätzen.

Der Coach darf mit einem großen Kader planen. Nur Rückkehrerin Clara Tewinkel fehlt diesmal. Kurzfristig entscheidet sich, ob die BSV-Spielerinnen, die am Samstag geboostert werden, am Tag darauf auch mitwirken können.

„Die Vorzeichen stehen nicht schlecht, jetzt liegt es an der Mannschaft“, sagt Brockhausen. An fehlender Motivation dürfte das erste Erfolgserlebnis jedenfalls nicht scheitern. „Alle Mädels können die Tabelle lesen und wissen, wie es aussieht.“