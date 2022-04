In fünf Tagen kann der BSV Ostbevern II die ganze Saison retten

In fünf Tagen kann die zweite Mannschaft des BSV Ostbevern die ganze Saison retten. Mit Siegen beim ASV Senden und gegen SuS Olfen könnte der Klassenerhalt schon geschafft sein.

Innerhalb von fünf Tagen können die Volleyballerinnen des BSV Ostbevern II die beiden entscheidenden Schritte zum Klassenerhalt machen. Am heutigen Mittwoch (19 Uhr) im Nachholspiel beim ASV Senden und am Sonntag (12 Uhr) in der Beverhalle gegen SuS Olfen treffen sie auf die beiden direkten Konkurrenten. Zwei dieser drei Mannschaften steigen aus der Verbandsliga ab.

Die BSV-Zweite hat zuletzt zwei Siege – die ersten in dieser Saison – gegen Teams aus der oberen Tabellenhälfte bejubelt. „Vor drei Monaten haben wir von der Situation, dass wir alles selbst in der Hand haben, nur geträumt“, sagt Trainer Frank Brockhausen. „Wenn wir jetzt nicht mutig sind und unser Spiel nicht durchziehen, haben wir den Klassenerhalt auch nicht verdient.“

Die Sendenerinnen haben zwar einen Punkt mehr als Ostbevern II, aber auch schon zwei Spiele mehr absolviert. In der Hinrunde unterlag die BSV-Reserve mit 0:3. Seinerzeit fehlte der halbe Kader, es gab zwangsweise wilde Positionswechsel „und wir hatten überhaupt keine Annahme“, so Brockhausen.

Auch diesmal ist der Kader nicht komplett. Aus der dritten Mannschaft fährt Alina Terzenbach mit nach Senden.