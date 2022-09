In Schwerin fehlen dem BSV Ostbevern drei Spielerinnen

Sofort eine lange Fahrt: Aufsteiger BSV Ostbevern startet in Mecklenburg-Vorpommern in die Saison. Auf was sich die Gäste beim Schweriner SC II gefasst machen müssen, wissen sie nicht. Sicher ist: Dem BSV fehlen drei Spielerinnen – mindestens.

Zugegeben, die Frage war überflüssig. Ob er im Training denn spüre, dass die Volleyballerinnen des BSV Ostbevern schon heiß seien auf den Saisonstart in der 2. Bundesliga? Trainer Dominik Münch lacht und antwortet: „Ja, klar, die Pause war lang genug. Alle haben große Lust.“

Fünfeinhalb Monate nach dem letzten Saisonspiel in der Aufstiegsrunde der 3. Liga West also wieder das erste Pflichtspiel. Das letzte Zweitliga-Match liegt fast zwei Jahre zurück. Nach der unglücklichen 2:3-Niederlage am 7. November 2020 in Borken hatten sich die BSV-Frauen mitten in der Saison wegen Corona vom Spielbetrieb zurückgezogen. Jetzt kehren sie zurück, gleich mit einer der längsten Anreisen der Saison. Der BSV spielt am Sonntag um 13 Uhr beim Schweriner SC II, einem anderen Aufsteiger aus der 3. Liga Nord.

Erst mal Sightseeing

Mit dem Reisebus geht es am heutigen Samstagmittag in Richtung Mecklenburg-Vorpommern. Wenn genügend Zeit bleibt, will sich die Gruppe aus dem Münsterland am Abend noch die Stadt anschauen. Was seine Mannschaft am Sonntagmittag in der Volleyballhalle am Lambrechtsgrund erwartet, weiß Münch noch nicht. Er rechnet mit einer im Schnitt sehr jungen Reserve des Erstligisten aus Schwerin, immerhin zwölfmaliger Deutscher Meister seit der Wiedervereinigung. „Am Anfang der Saison liegt der Fokus eher auf unserem eigenen Spiel“, sagt Münch.

Dreckmann-Schwestern fehlen

Mit dabei sind beim BSV die Neuzugänge Kathrin Pasel, Luisa Lüpken und voraussichtlich auch Amelie Strothoff – wenn sie nicht noch kurzfristig für den VCO Münster auflaufen muss. Für das Bundesstützpunkt-Team besitzt die Diagonalspielerin ein Doppelspielrecht. So wie Sophia Fallah, die wegen einer Fingerverletzung aber noch ausfällt. Außerdem fehlen die Dreckmann-Schwestern Anna (Außenangriff) und Lea (Zuspiel). Um die Spielregie kümmern sich Amy Knight und Lüpken.

Der Schweriner SC II startet schon am heutigen Samstag (14 Uhr) gegen den ETV Hamburg in die Saison. Dieses Match und das BSV-Spiel am Sonntag sind, wie alle Zweitliga-Partien, in einem kostenpflichtigen Live­stream auf „Sport1 Extra“ zu sehen. Der BSV bietet neben einem Jahreskarten-Abonnement auch Kombinationen mit Dauerkarte und zwei verschiedenen Streaming-Abos an. Informationen dazu gibt es auf der BSV-Homepage.