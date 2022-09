Initiativ-Bewerber Kevin Kersten wird sofort die Nummer 1 bei der SG Telgte

Sofort Stammkeeper: Kevin Kersten (l.) hat in vier Meisterschaftsspielen mit der SG Telgte drei Tore kassiert.

Was macht ein Torwart mit Bezirksliga-Format auf der Suche nach einem neuen Verein, die Vereine aus der Bezirksliga aber nicht wissen, dass ein Torwart in ihrer Nähe zu haben ist? Der Mann ergreift selbst die Initiative. So ist Kevin Kersten zur SG Telgte gekommen.