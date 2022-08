Ivo Kolobaric vom SV Mauritz: „Unser Verein ist sehr ehrgeizig“

Nach dem Sieg zum Saisonstart bei der SG Telgte II erwartet der SV Mauritz nun den BSV Ostbevern. Mauritz-Trainer Ivo Kolobaric erklärt im Interview, wen er zu den Meisterfavoriten zählt, wie der Verein an einen Oberliga-Kicker gekommen ist und was er von Ex-BSV-Spieler Simon Lührmann hält.

Nach Telgte ist vor Ostbevern: Am Sonntag gewann der SV Mauritz zum Saisonstart mit 2:1 bei der SG-Reserve, am morgigen Donnerstag (19.30 Uhr) erwarten die Münsteraner in einem vorgezogenen Spiel den BSV. Mauritz wird von vielen Experten zum erweiterten Favoritenkreis in der Fußball-Kreisliga A1 gezählt. Wen Ivo Kolobaric auf dem Zettel hat, wie der Verein an einen Oberliga-Kicker gekommen ist und was er von Ex-BSV-Spieler Simon Lührmann hält, verrät der Mauritzer Trainer im Interview mit WN-Redakteur Ralf Aumüller. Kolobaric (51) coacht den Stadtteil-Club im dritten Jahr.