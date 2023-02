Jagd auf Tabellenführer Mauritz ist eröffnet

Die Sehnsucht in Warendorf ist groß. Eigentlich sollte der Bezirksliga-Abstieg 2018 nur ein Betriebsunfall sein. Doch mittlerweile kickt die Sportunion bereits im fünften Jahr in der Kreisliga A. Im Sommer war sie nah dran an der Rückkehr, scheiterte aber tragisch in der Aufstiegsrunde. Neuer Anlauf in dieser Saison, doch die WSU ist nicht allein, hat gleich vier Konkurrenten auf den Meistertitel. Am Sonntag geht die Rallye um den Meistertitel weiter. Die Jagd auf Tabellenführer Mauritz beginnt.

