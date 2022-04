Jähes Ende einer schönen Serie für den BSV Ostbevern

Die schöne Serie von drei Siegen in Folge hat für die Westfalenliga-Fußballerinnen des BSV Ostbevern am gestrigen Sonntag ein jähes Ende gefunden. Beim Tabellenzwölften SV Bökendorf unterlagen sie mit 0:1 (0:0). Die Gäste besaßen im Ortsteil von Brakel ein klares Chancenplus, ließen aber all ihre Möglichkeiten ungenutzt und mussten deshalb ohne jeglichen Punkt im Gepäck die lange Heimreise aus Ostwestfalen ins Münsterland antreten.

„Wir hatten in der Anfangsphase Probleme, uns an den holprigen Platz zu gewöhnen“, analysierte Trainer Christian Rusche. In einer umkämpften Begegnung spielte sich zunächst viel im Mittelfeld ab. Dann jedoch boten sich beiden Aufgeboten jeweils zwei Einschussmöglichkeiten. Auf Ostbeverner Seite blieben sie von Julia Mende und Kim Weber ungenutzt, aber auch die Gastgeberinnen hatten ihr Visier in dieser Phase noch nicht richtig eingestellt.

„In der zweiten Halbzeit haben wir das Spiel in die Hand genommen und hatten drei Chancen innerhalb von sieben Minuten“, so Rusche. Kristina Markfort, Laura Rieping und Weber scheiterten allerdings an der Bökendorfer Torfrau. Deren Mitspielerin Julia Oebbecke machte es in der 76. Minute besser und erzielte den spielentscheidenden Treffer, als sie steil geschickt wurde. Nachdem Markfort und Weber weitere Möglichkeiten nicht in Torerfolge umzumünzen verstanden, war die Auswärtsniederlage besiegelt.

BSV-Frauen: Imholt – Feldmann, Mahnke, Koenen, Köhne (83. Haverkamp) – Gehres, Markfort, Rieping, Dießelberg (67. Meimann), Weber – Mende. Tor: 1:0 Oebbeke (76.).