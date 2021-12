Johanna Struffert: „Ich war sehr aufgeregt“

Die nächste junge Volleyballerin aus der Talentschmiede des BSV Ostbevern steht vor dem Sprung in die erste Mannschaft. Die erst 15-jährige Johanna Struffert feierte im Dezember ihr Debüt beim heimischen Drittligisten. Für die Zukunft hat sie hohe sportliche Ziele.

Beim 3:0-Auswärtserfolg des BSV Ostbevern in Hildesheim schnupperte Johanna Struffert beim Aufwärmen und vom Spielfeldrand aus schon mal Drittliga-Luft. Mitte Dezember, im Heimspiel gegen Union Emlichheim II (3:0), folgte dann der große Debütmoment in der Erstvertretung. Ende des ersten Satzes wurde der Teenager eingewechselt und konnte den 25:11-Satzgewinn dann live am Netz genießen.