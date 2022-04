Josef Maffenbeier droht lange Pause – SG Telgte bangt

Ein Torwart-Tor in letzter Sekunde zum 3:3-Ausgleich – eigentlich müsste Keeper Sebastian Mende bei der SG Telgte in diesen Tagen das große Thema sein. Vermutlich wird aber eher über Josef Maffenbeier gesprochen. Der Torjäger hat sich am Knie verletzt.

Die 90 Minuten plus Nachspielzeit in der Fußball-Bezirksliga zwischen der SG Telgte und der Hammer SpVg II boten eigentlich schon genug Stoff für eine aufregende Story. Die Gastgeber mussten mit einem Notaufgebot auflaufen, lagen 0:2 zurück, kamen in Unterzahl zurück ins Spiel und bejubelten in allerletzter Sekunde ein Torwart-Tor zum 3:3-Endstand.

Rund ums Takko-Stadion wird in dieser Woche aber wohl weniger über den großen Moment von Keeper Sebastian Mende gesprochen, sondern eher über einen Stürmer, der gegen Hamm – ausnahmsweise – gar nicht getroffen hat. Über Josef Maffenbeier.

Bei einem Pressschlag in der ersten Halbzeit habe sich der Torjäger (15 Treffer in dieser Saison) verletzt, so berichtet es SG-Trainer Frank Busch. Maffenbeier konnte bis zum Abpfiff weiterspielen, klagte anschließend aber über Schmerzen in seinem Knie. Nach ersten Diagnosen sind wohl zwei Bänder gerissen, es gibt aber auch die Befürchtung, dass er sich das Kreuzband gerissen hat. Einen genauen Befund soll ein MRT am Donnerstag bringen.

„Hoffentlich bestätigt sich das nicht. Das wäre so bitter für Jo“, sagt Busch. „Aber auch ein Anriss würde ein halbes Jahr Pause bedeuten. In dieser Saison kann Jo auf keinen Fall mehr spielen.“ Der Angreifer ist gerade 39 Jahre alt geworden, gehört aber unverändert zu den großen Kämpfertypen beim Tabellendritten.

Sein Ausfall vergrößert die ohnehin schon krasse Personalnot bei den Telgtern. Auch Sturmkollege Fahri Malaj (17 Treffer) muss nach seiner Roten Karte am Sonntag erst mal zuschauen. Busch hofft, dass bis zum Nachbarschaftsduell am kommenden Sonntag (24. April, 15 Uhr) beim SV Drensteinfurt neben den Urlaubern auch der eine oder andere derzeit Erkrankte in den Kader zurückkehrt.

Am Sonntag musste der SG-Übungsleiter wieder kräftig improvisieren. In der Startelf standen mit Peer Starzonek und Lukas Winkelnkemper zwei Spieler aus der zweiten Mannschaft. Mit Niklas Samel wurde, zum zweiten Mal, ein A-Jugendlicher eingewechselt. Mit Dan Kouba kam ein weiterer Mann aus der SG-Reserve ins Spiel.

Winkelnkemper hat bis zum Sommer 2021 beim TuS Freckenhorst in der Bezirksliga gekickt und sich in der Winterpause der laufenden Saison der SG angeschlossen – aber nur, um in der Zweitvertretung in der Kreisliga B zu spielen, ohne Ambitionen auf die erste Mannschaft.

Weil die Zweite mit GW Westkirchen und dem TuS Freckenhorst II um den Aufstieg mitmischt, war es im Saisonendspurt eigentlich angedacht, dass sie personell aus der Ersten unterstützt wird – und nicht umgekehrt.