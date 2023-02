Julian Keller von der SG Telgte II: „Es hätten mehr Tore sein können“

Julian Keller ist der erfolgreichste Torschütze der SG Telgte II in dieser Saison. Zufrieden ist der 31-jährige Stürmer mit seiner Ausbeute aber nicht, wie er im Interview verrät.

Die Winterpause ist vorbei, am Wochenende wird in der Kreisliga A wieder um Punkte gespielt. Mit welchen Ambitionen gehen die Torjäger der heimischen Mannschaften in die Restsaison? WN-Sportredakteur Ralf Aumüller hat mit Julian Keller gesprochen. Der 31-jährige Münsteraner ist mit sieben Treffern bester Schütze der SG Telgte II. Der Aufsteiger steht auf dem 13. Platz.

Sieben Tore – sind Sie mit der Ausbeute zufrieden?

Keller: Zufrieden? Boah, eigentlich nicht. Nein, es hätten mehr sein können. Als Aufsteiger können wir zufrieden sein mit dem, was wir bislang erreicht haben. Ich selbst hätte aber ein paar Tore mehr machen können.

Haben Sie innerhalb der Mannschaft einen kleinen Wettbewerb, wer die meisten Tore schießt?

Keller: Nein, den haben wir intern nicht. Peer Starzonek kommt wohl mal an und rechnet vor, wie viele Tore wir haben. Aber ein richtiges Rennen ist das nicht. Das war auch in der letzten Saison nicht unsere oberste Prämisse. Wir haben aktuell eher das Problem, genügend Leute auf den Platz zu bekommen. Das ist gerade dringender als die Frage, wer die Tore macht.

Haben Sie sich eine bestimmte Zahl an Toren in dieser Saison vorgenommen?

Keller: Ja, eigentlich schon. Ich würde gerne auf 15 Tore kommen. In der Vorbereitung lief es jetzt ganz gut. Letztlich ist aber wichtiger, dass ich gesund bleibe und dass wir die nötigen Punkte holen. Für mich persönlich wäre es schön, wenn ich mehr Tore in der Kreisliga A erziele als letztes Jahr in der Kreisliga B (da war Keller mit elf Treffern bester Telgter, die Redaktion).

Wie sehen Sie die Chancen im Abstiegskampf?

Keller: Ich bin überzeugt, dass wir den Klassenerhalt schaffen. In der Hinrunde haben wir gegen einige direkte Konkurrenten schlecht gespielt. Da haben wir etwas gutzumachen. Wir hatten jetzt aber eine unbeständige Vorbereitung, was die Zahl der Spieler betrifft. Es darf nicht großartig etwas passieren mit Verletzungen, sonst könnte es doch noch schwierig werden. Ich gehe aber nicht davon aus.