Kader schrumpft – SG Telgte startet gegen Oestinghausen

Eine Halbzeit hatten Felix Gronover (hinten) und seine SG-Kollegen Nick Weber im Griff, dann drehte der frühere Jugendnationalspieler auf. Oestinghausen gewann beim letzten Aufeinandertreffen in Telgte nach 0:2-Rückstand mit 4:2.

Allzu große Entzugserscheinungen dürfte noch niemand haben. Nur sieben Wochen nach dem letzten Meisterschaftsspiel, dem 4:2-Sieg bei Schlusslicht BW Sünninghausen, geht es für die SG Telgte in der Bezirksliga schon wieder weiter. Das erste Match in diesem Jahr ist gleichzeitig das letzte der Hinrunde.

Am Sonntag (15 Uhr, Kunstrasenplatz) kommt Schwarz-Gelb Oestinghausen ins Takko-Stadion. Der Gast aus Lippetal ist Tabellenneunter und hat mit dem ehemaligen Jugendnationalspieler und Ex-Profi Nick Weber die wohl schillerndste Figur der Liga in seinen Reihen. So sieht es bei der SG Telgte vor dem Pflichtspielauftakt 2022 aus:

Kapitän und Torjäger fehlen

Die Vorbereitung: Klammert man die letzte Woche vor dem Re-Start aus, ist Frank Busch zufrieden. „Wir konnten drei Testspiele machen und haben genau da angeknüpft, wo wir vor der Winterpause aufgehört haben“, sagt der SG-Trainer. In den vergangenen Tagen allerdings konnten die Telgter wegen eines Corona-Falles in der Mannschaft nicht voll trainieren. „Das war in dieser Woche etwas dünn“, klagt Busch.

Das Personal: Markus Wieloch hat sich in der Winterpause verabschiedet, ansonsten bleibt der Kader zusammen. Trotzdem ist das Aufgebot für diesen Sonntag auf elf Feldspieler geschrumpft, so Busch. Neben zwei coronabedingten Ausfällen aus der Stammbelegschaft und dem Langzeitverletzten Konstantin Schoof fehlen Torjäger Josef Maffenbeier, Kapitän Martin Röös, Lars Schwienheer, Niclas Tewes und Philipp Hartmann. „Das sind keine guten Voraussetzungen gegen einen so starken Gegner wie Oestinghausen“, sagt der Coach. Er zieht zwei Spieler aus der zweiten Mannschaft hoch.

„ »Auch wenn wir als Fünfter oder Sechster einlaufen würden, wäre es eine richtig gute Saison.« “ Frank Busch

Die Ziele: Telgte ist als Tabellendritter bislang die positivste Überraschung in der Bezirksliga-Staffel 7. „Wir wollen in der oberen Hälfte bleiben“, erklärt Busch. „Ich bleibe dabei: Wenn wir Platz drei bis zum Ende verteidigen, wäre das für die SG eine Sensation. Die anderen Mannschaften werden jetzt die Jagd auf uns ausrufen.“ Von einer „richtig guten Saison“ würde der Übungsleiter auch noch sprechen, „wenn wir als Fünfter oder Sechster einlaufen würden“. Unabhängig von einer konkreten Platzierung, wünscht sich Busch, dass „die Mannschaft den unbedingten Siegeswillen, den sie mittlerweile zeigt, beibehält – und den Glauben, ein Spiel immer drehen zu können“.

Der erste Gegner: „Für mich zählt Oestinghausen immer noch zu den stärksten Mannschaften der Liga, die eigentlich nach oben gehört“, meint Busch. Was aber nichts an der Marschroute der Gastgeber ändert. „Wir spielen zu Hause, wollen das Spiel machen, das Tempo vorgeben und gewinnen.“

Nicht nur Nick Weber

In der vergangenen Saison verlor die SG gegen Oestinghausen mit 2:4. Im September 2020 hatten die Telgter zur Halbzeit noch mit 2:0 geführt. „Und dann kam Weber“, erinnert sich Busch. Der Stürmer der Schwarz-Gelben, der den Traum vom ganz großen Fußball wegen einer Knieverletzung aufgeben musste, schoss ein Tor selbst, gab eine Torvorlage und wurde vor dem Elfmeter zum 2:4 gefoult. Weber hat in der Hinserie dieser Saison verletzungsbedingt oft gefehlt. Jetzt ist er wohl wieder fit. Oestinghausen sei aber nicht nur Weber, mahnt der SG-Trainer. „Das ist eine richtig gute Truppe mit einem sehr großen Kader.“

Der Trainerwechsel: Obwohl es zunächst anders vereinbart war, trennen sich die SG und Busch nach dieser Saison (WN berichteten). Hat der Trainer Sorgen, dass sich diese Kehrtwende negativ auf die Leistungen auswirkt? „Ich hoffe, dass das nicht passiert“, antwortet Frank Busch. Ein Sieg am Sonntag wäre schon mal ein Statement, dass weiter mit der SG Telgte zu rechnen ist.