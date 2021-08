„Kinateder sticht vielleicht heraus“

„Wir hatten viele sehr gute Trainer in Telgte – Fritz Kinateder sticht vielleicht auch deswegen etwas heraus, weil wir unter seiner Führung fast ausschließlich in der Landesliga gespielt haben und eine beeindruckende Meisterschaft in der Bezirksliga gefeiert haben“, sagt „Tönne“ Kapusta. Mit dem Ex-Spieler schauen die Westfälischen Nachrichten zurück auf 50 Jahre SG-Coaches.

Fusionen prägten die Telgter Vereinsgeschichte. Kaum jemand weiß, dass die SG Telgte das Ergebnis einer Fusion aus SC und DJK Telgte ist. Das mag daran liegen, dass dieser Zusammenschluss schon lange zurückliegt. 1971 verbündeten sich diese Vereine. Doch es war bereits die dritte und bislang letzte Fusion. Zuvor gab es schon den VfL Telgte, die Sportfreunde Telgte, 1951 bildete sich der TV Friesen Telgte, der noch heute aktiv und vor allem für seine Handballer bekannt ist.

Die Vernunftehe aus dem Jahre 1971 beförderte die Telgter Fußballer allmählich ins Rampenlicht der heimischen Fußballszene. Dabei standen die Hauptakteure eher an der Seitenlinie. Lan-ge Jahre war der Lang- und Mittelstreckenläufer Harald Norpoth, der sich schon immer für den Fußball begeistern konnte, der verantwortliche Trainer. „Wir wollten endlich hoch in die Bezirksliga. Da haben wir 1972 einfach entschieden, unsere erste Mannschaft unter den Namen der Reserve in der Warendorfer Kreisliga an den Start zu bringen. Dort war es einfacher aufzusteigen“, berichtet der Silbermedaillengewinner der Olympischen Spiele von Tokio 1964. Doch fast wäre das Vorhaben schief gegangen, da mit BW Beelen ein ex­trem hartnäckiger Konkurrent um den Titel mitspielen wollte und konnte. Letztlich hatte die SG zwei Punkte mehr auf dem Konto (41:3).

Nur drei Jahre später feierte Norpoth mit seinem Team in der Bezirksliga Münster erneut die Meisterschaft, distanzierte GW Gelmer ebenfalls um zwei Punkte. Die SG war angekommen in der Landesliga und wollte dort auch bleiben. Das gelang in den folgenden zehn Jahren auch in beeindruckender Manier – mit Ausnahme eines Jahres. Doch der Betriebsunfall wurde 1981 postwendend korrigiert. Vater des Erfolges war Fritz Kinateder, der heute noch hohes Ansehen in Telgte genießt. „Wir hatten viele sehr gute Trainer in Telgte, Fritz Kinateder sticht vielleicht auch deswegen etwas heraus, weil wir unter seiner Führung fast ausschließlich in der Landesliga gespielt haben und eine beeindruckende Meisterschaft in der Bezirksliga gefeiert haben. Das bleibt natürlich im Gedächtnis haften“, schwärmt noch heute Ex-Spieler und das ehemalige Vorstandsmit-glied „Tönne“ Kapusta.

Mit dem Abstieg aus der Landesliga 1986 verabschiedeten sich die Grün-Weißen für 21 Jahre von dieser Liga. 1990 kam es aber noch schlimmer. Nach 17 Jahren höherklassigen Fußball folgte der Absturz in die Kreisliga A. Trainer war Tom Vetter, der schon 1986 mit dem TuS Freckenhorst aus der Bezirksliga abgestiegen war und auch damals gehen musste. Die Verantwortlichen machten Horst Stuermer zum Spielertrainer, der seine dreijährige Tätigkeit mit dem Meistertitel 1993 krönte und dann den Verein verließ.

Es folgte wieder eine längere Phase auf Bezirksliga-Niveau, wenn auch in diesen neun Jahren zwei Trainer vorzeitig gingen. Im Dezem-ber 1998 wurde Martin Hanskötter der Stuhl vor die Tür gesetzt, zwei Jahre spä-ter warf Reinhard Töller bei seinem zweiten Engagement vorzeitig das Handtuch, den Kapusta als herausragenden Motivator bezeichnete.

Kontinuität auf der Trainerbank hielt dann aber mit der Verpflichtung von Gun-dolf Lorenz wieder Einzug. „Menschlich ein prima Kerl, der es sportlich auch richtig drauf hatte“, charakterisiert Kapusta. Er musste zwar zunächst den Abstieg in die Kreisliga A hinnehmen (2002) und brauchte drei Anläufe für die Rückkehr, doch ab 2004 startete die SG durch. Nach dem Aufstieg 2005 folgte zwei Jahre später die Rückkehr in die Landesliga, in der die Telgter sich drei Jahre hielten.

Der nächste Dauerbrenner auf der Trainerbank war nach dem kurzen Gadomski-Gastspiel Stefan Hennig, der es auf sechs Jahre brachte. Allerdings stieg die SG unter seiner Führung zweimal ab. Zunächst 2010 in die Bezirksliga, dann 2015 sogar in die Kreisliga. Danach zogen die Verantwortlichen die Reißleine und trennten sich von ihrem Cheftrainer, der 2012 als Vizemeister nur knapp den Sprung zurück in die Landesliga verpasst hatte. Der SC Peckeloh war in der ungeliebten Bezirksliga Hellweg Nord nur um einen Zähler besser gewesen.

Wieder brauchte die SG drei Jahre im Unterhaus, um in die Bezirksliga zurückzukehren. Vater des Erfolges war dieses Mal Mario Zoh-len, der nun aber zur neuen Saison von Frank Busch abgelöst wird.