Kinder kommen öfter an den Ball

Telgte/Ostbevern/Westbevern

Die U 7- und U 6-Junioren kicken im Kreis Münster/Warendorf seit dieser Saison in einem neuen Format. Durch die Spielform mit kleinen Teams ohne Torhüter auf kleine Tore kommen die Kinder viel öfter an den Ball. Die ersten Erfahrungen in den Vereinen sind sehr positiv.