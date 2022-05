Kirchgessner bereitet gegen Thailand den 2:1-Siegtreffer vor

Im dritten Spiel die ersten Tore und die ersten Punkte: Die deutsche Nationalmannschaft der CP-Fußballer (CP steht für Cerebralparese) gewann am Freitagmittag beim World Cup im spanischen Salou zum Abschluss der Vorrunde mit 2:1 (1:1) gegen Thailand. Die Auswahl um den Ostbeverner Björn Kirchgessner belegt in der Gruppe B den dritten Rang und spielt in der kommenden Woche noch zweimal um die Gesamtplätze neun bis zwölf. Am Dienstag (9.30 Uhr) treffen die Deutschen auf Spanien. Der Gastgeber steht wie Thailand in der Weltrangliste hinter Deutschland, das als Elfter geführt wird.

Bei Kirchgessner war im Abschlusstraining eine Verletzung erneut aufgebrochen. „Der Oberschenkel hat aber gehalten“, sagte der 44-Jährige, nachdem er wieder durchgespielt hatte, diesmal im rechten Mittelfeld. „Es war schwere Arbeit, aber wir haben uns den Sieg verdient. Wenn man so viele Chancen liegen lässt, wird es halt kompliziert.“

Die deutsche Auswahl hatte schon vor dem Rückstand (17.) gute Möglichkeiten. Robin Meyer traf mit einem Neunmeter zum 1:1 (25.). Christian Eidenhardt gelang der Siegtreffer (44.) – vorbereitet von Kirchgessner, der den Ball von der Grundlinie aus zurückpasste.