Kirchgessner hat gegen Brasilien zwei Chancen zu seinem ersten Tor

Zu ballsicher, zu druckvoll, einfach zu gut: Brasilien war für die deutsche CP-Nationalmannschaft eine Nummer zu groß. Die Südamerikaner gewannen beim World Cup in Spanien mit 6:0. Der Ostbeverner Björn Kirchgessner hatte zwei Chancen zu seinem ersten Tor.

Sie kombinierten, drängten und trafen sechsmal: Gegen Brasilien sah die deutsche Auswahl für Menschen mit Cerebralparese um Björn Kirchgessner (5.v.r.) beim World Cup in Spanien wenig Land.

Zum Zuschauen macht das einfach Spaß. Flanken, mit dem Außenrist geschlagen. Hackentricks im Strafraum, auch in Bedrängnis. Sie können flemmen, die Kicker im gelb-blauen Dress. „Das sind halt Brasilianer, die spielen so Fußball. Sie haben eine tolle Truppe. Sie haben uns gezeigt, wie man es spielen kann.“ Björn Kirchgessner sagte das am Mittwochmittag ganz ohne Groll – gerade vom Physio gekommen, um sich die Muskeln nach der 0:6 (0:2)-Niederlage gegen die Südamerikaner lockern zu lassen.