Klare Dominanz des BSV Ostbevern über 71 Minuten

Ganze 71 Minuten benötigten die Volleyballerinnen des BSV Ostbevern am Samstag, um ihren zweiten 3:0-Auswärtserfolg in der noch junge Drittliga-Saison unter Dach und Fach zu bringen. Dabei legten sie in allen drei Sätzen eine klare Dominanz an den Tag.

Zwei Auswärtsmatches, zwei klare Siege, 6:0 Sätze und sechs Punkte – viel besser hätte der Start der Ostbeverner Volleyballerinnen in die neue Drittliga-Saison kaum verlaufen können. Am Samstag gab es einen völlig ungefährdeten 3:0-Erfolg beim SC Union Emlichheim II – jetzt liegt lediglich noch der MTV Hildesheim in der Tabelle der Vorrundengruppe zwei vor den BSV-Sportlerinnen. Aber die Niedersächsinnen haben für ihre acht Zähler auch schon drei Begegnungen bestritten.

„Die Mannschaft ist aufmerksam gewesen, war direkt zu Spielbeginn präsent und hat zudem mit Geduld und Selbstbewusstsein gespielt“, lobte BSV-Trainer Dominik Münch nach dem nur 71-minütigen Auftritt in der Grafschaft Bentheim. „Wir haben den Gegner nie in einen Lauf kommen lassen. Für Emlichheim muss es frustrierend gewesen sein, immer hinterherzulaufen. Sie haben viel versucht, aber wohl nicht ihren besten Tag erwischt.“

Den ersten Durchgang entschieden die Gäste mit 25:19 zu ihren Gunsten. „Unsere Annahme stand super und im Aufschlag waren wir von jeder Position aus für ein Break gut“, freute sich Münch.

Im zweiten Abschnitt hatten die Gastgeberinnen noch weniger zu bestellen. Sie gerieten schnell und deutlich in Rückstand und mussten sich dem Ostbeverner Druck mit 13:25 geschlagen geben.

Lediglich im dritten Satz konnten sie eine Weile mithalten. „Da hatten wir ein bisschen viele Fehler und waren im Angriff zu sorglos.“ Dennoch gewann das BSV-Ensemble auch diesen Durchgang mit 25:17. „Wir müssen noch an ein paar Sachen basteln, aber für das zweite Punktspiel nach so langer Pause war das schon ganz beachtlich“, so Münch. Zuspielerin Lea Dreckmann wurde zur wertvollsten BSV-Spielerin gewählt. Neuzugang Amy Knight fügte sich am Ende der Sätze zwei und drei nahtlos ins Spiel ein.

Am Dienstag um 19.30 Uhr bestreitet das BSV-Aufgebot in der Beverhalle ein Trainingsspiel gegen VoR Paderborn, einer Mannschaft aus der anderen Vorrundengruppe der 3. Liga West.

BSV-Frauen: Horstmann, L. und A. Dreckmann, Kerkhoff, Seidel, Roer, Mersch-Schneider, Hattemer, Spöler, Schulte Döinghaus, Knight, Kolkmann.