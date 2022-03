Klare Steigerung des BSV Ostbevern gegen Borussia Emsdetten wird belohnt

Nach schwacher erster Halbzeit steigerte sich der BSV Ostbevern und gewann gegen Borussia Emsdetten noch mit 2:1. Was BSV-Trainer Christian Rusche in der Halbzeitpause gemacht hat, um seine Truppe in die Spur zu bringen, war kein Hexenwerk.

Was hat Christian Rusche in der Pause mit seiner Mannschaft nur gemacht? Über die knappe Viertelstunde in der Kabine berichtete der Trainer: „Wir haben in Ruhe angesprochen, was in der ersten Halbzeit schiefgelaufen ist.“ Das hat schon geholfen. Nach schwachem ersten Durchgang steigerten sich die Westfalenliga-Fußballerinnen des BSV Ostbevern nach dem Seitenwechsel und verdienten sich den 2:1 (1:1)-Sieg gegen Borussia Emsdetten. Damit nahmen sie am Sonntag auf dem Kunstrasen im Beverstadion erfolgreich Revanche für die 2:5-Niederlage in der Hinrunde und kletterten auf den siebten Tabellenplatz.

Abspielfehler und überhastete Aktionen prägten die ersten 45 Minuten. Mit einem der wenigen gelungenen Spielzüge gingen die BSV-Frauen in Führung. Lia Wille legte auf der rechten Seite den Turbo ein und bediente Julia Mende, die überlegt zum 1:0 traf (28.). Vier Minuten später sahen die Gastgeberinnen in der Verteidigung gar nicht gut aus. Jule Uhlenbrock bedankte sich mit dem 1:1 für die Gäste. Zweimal noch stand Manuela Imholt vor der Pause im Mittelpunkt. Erst hatte die BSV-Torfrau Glück, dass ein Fehler von ihr ohne Folgen blieb, weil Hanna Abelmann aus spitzem Winkel nur den Innenpfosten traf. Dann rettete Imholt im Eins-gegen-eins gegen die Emsdettenerin.

Nach dem Wechsel zeigten die Ostbevernerinnen ein ganz anderes Gesicht. Nur sechs Minuten nach Wiederanpfiff traf Kim Weber nach einer Hereingabe von Laura Glenzki im zweiten Versuch zum 2:1. Davon beflügelt, packten die BSV-Frauen vorne an und setzten die Borussia massiv unter Druck. Mehrmals flog der Ball nur knapp am Emsdettener Tor vorbei. Dass sie diese Chancen nicht genutzt haben, hätte sich fast gerächt. In der 79. Minute vergab die Borussia die Riesenchance zum erneuten Ausgleich (79.).

„Die Unkonzentriertheiten haben wir in der zweiten Halbzeit abgestellt. Und es war mehr Spielfreude zu sehen. Das war eine klare Steigerung“, sagte Rusche. „Der Sieg hätte nur etwas höher ausfallen können.“

BSV-Frauen: Imholt – Feldmann, Mahnke, Koenen, Bröcker – Glenzki (84. Samberg), Markfort, Rieping (59. Gehres) – Weber, Mende (67. Meimann), Wille (76. Köhne). Tore: 1:0 Mende (28.), 1:1 Uhlenbrock (32.), 2:1 Weber (51.).