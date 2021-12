Kleinherne bleibt bis 2024 in Frankfurt

Sophia Kleinherne hat sich bis zum Sommer 2024 an die Eintracht aus Frankfurt gebunden. Die 21-jährige Fußballerin begann ihre Laufbahn bei der SG Telgte und dem BSV Ostbevern, ehe sie zum FSV Gütersloh und dann in die Mainmetropole wechselte.

Die Fußball-Frauen von Eintracht Frankfurt haben den Vertrag mit Abwehrspielerin Sophia Kleinherne bis zum Sommer 2024 verlängert. Die 21 Jahre alte Nationalspielerin ist bereits die sechste Leistungsträgerin, die sich kurz vor Weihnachten mittelfristig an den Tabellenvierten der Bundesliga gebunden hat.

Kleinherne kam 2017 zum 1. FFC Frankfurt und seither in über 80 Bundesliga-Spielen zum Einsatz. „Sophia ist als Top-Leistungsträgerin in unserem Abwehrverbund nicht nur ein Garant unserer sehr guten Entwicklung, sondern eine Persönlichkeit und Sympathieträgerin“, sagte Eintracht-Sportdirektor Siegfried Dietrich am Mittwoch.

Die Innenverteidigerin begann ihre sportliche Laufbahn bei der SG Telgte. Nach einer Zwischenstation beim BSV Ostbevern wechselte sie 2014 in die Nachwuchsabteilung des FSV Gütersloh. In der Saison 2016/17 bestritt sie dort ihre ersten Spiele in der 2. Bundesliga, ehe sie in der Folgesaison in die Mainmetropole zog.

Sophia Kleinherne hat inzwischen zwölf A-Länderspiele bestritten und hofft, im Juli 2022 an der EM in England teilzunehmen.