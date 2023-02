Konkurrenz rüstet auf – in Telgte und Freckenhorst ist es eher ruhig

Telgte

Mit einem Heimspiel gegen den TuS Freckenhorst beendet die SG Telgte die Winterpause. In einigen Kadern in der Liga herrschte hektische Betriebsamkeit. In Telgte und Freckenhorst war es eher ruhig. Der SV Drensteinfurt will eine Aufholjagd starten.

Von Manfred Krieg