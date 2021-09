Krachender Schlusspunkt beim TC Ostbevern

Mit einem krachenden Aufschlag-Winner verwandelte Nils Müller am späten Sonntagnachmittag seinen fünften Matchball und verteidigte mit einem knappen Drei-Satz-Erfolg über Kevin Kitzinski seinen Titel bei den Clubmeisterschaften des TC Ostbevern. In einem spannenden und variantenreichen Herren-Finale siegte Müller mit 4:6, 6:0, 6:4 und sorgte dabei für einen krönenden Abschluss eines gelungenen Endspieltags auf der TCO-Anlage.

In vier Spielrunden wurden 22 Final- und Platzierungsspiele auf allen sieben Plätzen ausgetragen, um die Sieger in den acht Konkurrenzen zu ermitteln. „Mit rund 110 Meldungen ist auch ein erneuter Teilnehmerrekord erreicht worden“, freut sich Sportwart Frank Müller über das weiterhin große Interesse an den internen Titelkämpfen. Die große Zuschauer-Resonanz am Endspieltag und die weiterhin ungebrochene Spendenbereitschaft für den von der Flutkatastrophe schwer betroffenen TC Bad Bodendorf rundeten die Endspiele der Clubmeisterschaften ab.

Nils Müller (l.) setzte sich im Herren-Finale gegen Kevin Kitzinski durch. Foto: TC Ostbevern

In der offenen Klasse der Damen setzte sich Claire Kunstleve in einem ausgeglichenen Endspiel knapp mit 7:6, 6:4 gegen Ella Simon durch und sicherte sich erstmals den Titel. Erneut jubeln durfte Susanne Knappheide bei den Damen Ü 35, die sich nach 2020 mit einem 6:3, 7:5-Erfolg über Mannschaftskollegin Kerstin Große Westerloh zum zweiten Mal in Folge in die Siegerliste eintragen durfte. In der Neuauflage des Vorjahres-Finales setzte sich bei den Herren Ü 35 erneut Patrick Lorenz gegen Matthias Mansla durch. Lorenz verteidigte seinen Titel mit einem 6:4, 6:2-Sieg und bestätigte dabei seine aktuell starke Form. Im Herren-Einzel Ü 55 war Heiner Stiens das Maß der Dinge. Im Finale besiegte er den nie aufsteckenden Karl-Heinz Spahn mit 6:4, 6:1.

Bei den Damen Ü 35 siegte Susanne Knappheide (l.) gegen Kerstin Große Westerloh. Foto: TC Ostbevern

Auch im Breitensport-Bereich wurden die Titelträger ermittelt. Bei den Damen trumpfte Maria Jäger mit 6:3, 6:2 gegen Annette Spahn auf. Im Herren-Finale bezwang Klaus Wansing seinen Kontrahenten Jörg Esken mit 6:4, 6:2.

Große Beliebtheit erfährt seit Jahren der Mixed-Wettbewerb. In diesem Jahr setzte sich das favorisierte Duo Katharina Herweg/Nils Müller mit 6:1, 6:0 gegen Annika Peschke/Lukas Peschke durch. In allen Konkurrenzen wurden zudem die Nebenrunden ausgespielt, in der Hauptrunde auch der dritte Platz.

Am kommenden Samstag finden ab 14 Uhr die Titelkämpfe der Kinder und Jugendlichen statt, während das Familienturnier am 2. Oktober den Schlusspunkt der Sommersaison bildet.

Bei den Herren Ü 35 behauptete sich Patrick Lorenz (l.) gegen Matthias Mansla. Foto: TC Ostbevern

Alle Ergebnisse und Platzierungen der TCO-Clubmeisterschaften gibt es im Internet unter www.tennisclub-ostbevern.de.