Kreisjugendturnier beim RV Telgte-Lauheide

Die Kreismeisterschaft in der Vielseitigkeit wird Anfang Juni wieder in Ostbevern ausgetragen – hier Anna Löfken vom RV Telgte-Lauheide mit Out of the Blue beim Turnier am Hof Thygs in diesem Jahr.

Das Kreisjugendturnier wird 2023 in Telgte-Lauheide ausgetragen, das große Kreisturnier in Oelde. Die Meisterschaften in der Vielseitigkeit werden wieder in Ostbevern entschieden, die Titelkämpfe der Zweispänner erneut in Vadrup. In Ostbevern wird zudem auf der letzten Etappe der Gesamtsieger im Springpokal gekürt. Das sind aus Sicht der heimischen Reitvereine – neben den eigenen Turnieren – die Eckpunkte für das kommende Jahr.

Kaum ist die Grüne Saison der Pferdesportler beendet, plant der Kreisreiterverband Warendorf schon die Termine für 2023. Aus diesem Grund trafen sich die Vertreter der 34 Vereine im Kreis am Dienstagabend in der Gaststätte Am Nienkamp in Ennigerloh-Westkirchen. 60 Turnierveranstaltungen lagen zur Anmeldung vor – das macht eine gute Koordination nötig. Da das Jahr bekanntlich nur über 52 Wochenenden verfügt und die Zahl der Hallenturniere in der Winterzeit überschaubar ist, mussten die Termine so verteilt werden, dass sich Turniere, die am selben Wochenende stattfinden, vom Angebot her keine Konkurrenz machen. Björn Plaas, seit April neuer Vorsitzender des Kreisreiterverbandes, sowie Leonie Kalthoff, Mitarbeiterin der Abteilung Turniersport der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) in Warendorf, dürfte das in Kooperation mit den Vereinen gelungen sein.

Finale Dressurpokal in Rinkerode

Die vier Etappen des Sparkassen-Dressurpokals werden bei folgenden Turnieren ausgetragen: RV Ahlen (12. bis 14. Mai), RV Alverskirchen-Everswinkel (27. bis 29. Mai), RV Ennigerloh-Neubeckum (22. bis 24. Juli) und RV Rinkerode (29. und 30. Juli). Der Volksbank-Springpokal umfasst die Etappen: RV Wessenhorst (22. und 23. April), RV Vornholz (9. bis 11. Juni) RV Ennigerloh-Neubeckum (6. bis 8. August) und RV Ostbevern (25. bis 27. August). Die Vielseitigkeitsserien des Potts-Pokals und des Potts-Junior-Pokals erstrecken sich über neun Stationen. Gestartet wird am 25. und 26. Februar beim RV Telgte-Lauheide. Die letzte Etappe richtet der RV Ostenfelde-Beelen am 7. und 8. Oktober aus.

Kreisturnier in Oelde

Die Reihe der Kreisveranstaltungen beginnt am 29. und 30. April mit der Kreisjugendstandarte bei Korte in Lauheide. Die Kreismeisterschaften Vielseitigkeit werden im Rahmen der Cross Country Days in Ostbevern entschieden (2. bis 4. Juni). Die Kreismeisterschaften Fahren der Zweispänner richtet der RV Gustav Rau Westbevern aus (23. bis 25. Juni), die Titelkämpfe der Einspänner und der Kreispokal Fahren die Fahrsportfreunde Ostenfelde (18. bis 20. August). Die Kreismeisterschaften Reiten trägt 2023 der RV Oelde aus (23. bis 24. September). Der Verein ist auch Ausrichter der Kreismeisterschaften Voltigieren, voraussichtlich am 9. und 10. September.

Immer häufiger die Klasse S

Bemerkenswert: Die Zahl der Dressur- und/oder Springturniere mit Prüfungen der Klasse S hat sich in den letzten zehn Jahren im Kreis nahezu verdoppelt. Es sind mittlerweile 18. Dazu zählen traditionell auch die Großturniere des RV Ostbevern und des RV Gustav Rau in den Telgter Emsauen.

Im Anschluss an die Terminfindung der Turniere gab Leonie Kalthoff den Vereinsvertretern noch eine Vielzahl an Tipps, wie sie ihre Turnierausschreibungen und Veranstaltungen noch attraktiver gestalten können.