Kristijan Kostovski will mit Friesen in Landesliga aufsteigen

Der ehemalige nordmazedonische Junioren-Nationalspieler Kristijan Kostovski hat in Telgte eine neue Heimat gefunden. „Hier fühle ich mich wie zu Hause“, sagt der 28-Jährige. Mit den Friesen hat er große Ziele. Nur dass in der Emsstadt kein Harz benutzt werden darf, gefällt ihm nicht.

„Handball ohne Harz ist wie Skifahren ohne Ski“, sagt Kristijan Kostovski. Seine Lieblingssport ohne Haftstoff an den Fingern auszuüben, kannte der ehemalige Junioren-Nationalspieler in Nordmazedonien nicht. Es gefällt ihm nicht, aber bei den Friesen musste er sich daran gewöhnen. „Natürlich kann man dann nicht so leistungsstark sein wie mit Harz an den Händen.“