Landen die Frauen des BSV Ostbevern den nächsten Coup?

Setzen die Frauen des BSV Ostbevern ihren Siegeszug in der Halle auch bei der Westfalenmeisterschaft in Greven fort? Der Hallenkreismeister gehört zu den beiden Clubs, die am hochklassigsten spielen. Beim FLVW-Turnier gelten allerdings die Futsal-Regeln.

In der Halle eine Macht: Der BSV bejubelte erst den Triumph beim eigenen Bever-Cup (Foto), dann bei der Kreismeisterschaft. Und jetzt auch in Greven bei der Westfalenmeisterschaft im Futsal?

Platz eins beim eigenen Bever-Cup. Titelgewinn bei der Hallenkreismeisterschaft in Warendorf. Folgt jetzt der dritte Coup der BSV-Fußballerinnen in diesem Winter? Ganz abwegig ist der Gedanke nicht. Ostbevern und Concordia Flaesheim sind am Sonntag in Greven als Westfalenligisten die beiden hochklassigsten Teams bei der Hallen-Westfalenmeisterschaft des FLVW.