Lange Bälle machen SV Ems Westbevern Probleme

„Uns fehlte heute das Glück im Abschluss. Möglichkeiten zu einem Treffer gab es, leider konnten wir sie nicht nutzen. Und so stehen wir mit leeren Händen da“, sagte Ems-Trainer Andrea Balderi nach der 0:2 (0:2)-Niederlage bei Kreisliga-A-Tabellenführer BW Beelen.

In Beelen sorgten die langen Bälle der Gastgeber für Probleme in der Westbeverner Abwehr. In der 11. Minute musste sich Torhüter Christian Budde strecken, um einen auf diese Art vorgetragenen Angriff noch abzublocken. Pech hatte Hendrik Schlunz (22.), als er mit einem Kopfball am Keeper der Gastgeber scheiterte.

Das 1:0 für Beelen erzielte Gerrit Fricke (28.). Pech für Ems, als drei Minuten später der Ball nach einem Doppelpass zwischen Hendrik Schlunz und Adrian König im Netz landete, der Unparteiische aber auf Abseits entschied. Schlunz mit einem Flachschuss und ein Versuch von Oliver Hollmann, den die Hausherren auf der Linie klärten, waren weitere Ausgleichschancen.

Besser machte es der Tabellenführer, der das Leder nach einem weiten Pass durch Mohamed Mara (40.) in den Maschen versenkte, ehe eine Verletzung von Kai Leifker für eine längere Spielunterbrechung sorgte.

Nach der Pause blieb Beelen weiter aktiv – Ems-Torwart Christian Budde vereitelte aber zwei Möglichkeiten (48. und 67.). Die Balderi-Elf hatte Chancen durch Daniel Schlunz, Christian Deistler (58./59.) und Hendrik Schlunz (75.), schaffte es aber nicht, den Ball über die Linie zu drücken.

Ems: Budde – Deistler (83. A. Hollmann), Knappheide (62. F. Engberding), O. Hollmann, Neufend – C. Nosthoff, Leifker (44. D. Schlunz), Wewelkamp, Licher – König, H. Schlunz. Tore: 1:0 Fricke (28.), 2:0 Mara (40.).