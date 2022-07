Lara Reher wechselt zum BSV Ostbevern

Die Westfalenliga-Fußballerinnen des BSV Ostbevern haben ihren dritten Neuzugang für die nächste Saison perfekt gemacht. Die 17-jährige Lara Reher kommt aus der U 17 von Wacker Mecklenbeck zu den Blau-Weißen.

Die junge Telgterin belegte mit dem Team aus Münster in der vergangenen Saison den zweiten Platz in der Nachwuchs-Westfalenliga. Reher ist als Innenverteidigerin im Aufgebot von BSV-Trainer Christian Rusche eingeplant. Zuvor hatten sich die Ostbeverner Damen bereits die Dienste von Franziska Rüter und Ina Plagge gesichert. Beide wechseln von der SG Telgte an die Bever.