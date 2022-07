Lauferlebnis mit sieben Inseln an acht Tagen

Drei Ostbeverner haben am 20. Nordseelauf teilgenommen. Zwei von ihnen legten die komplette Strecke auf sieben verschiedenen Inseln zurück, einer lief die beiden letzten Teilstücke. Mit unvergesslichen Eindrücken für alle.

Die Ostbeverner Norbert Harbert (v.l.), Bernd Lüdemann und Peter Licher nahmen an dem Etappenlauf teil.

Der Nordseelauf ist ein landschaftlich einzigartiger Etappenlauf, der über alle sieben ostfriesischen Nordseeinsel führt. Die feinsandigen Strände und das maritime Flair machen ihn zu einer besonderen Lauferfahrung. Seit 20 Jahren gehen dort Läufer, Walker und Nordic Walker an den Start. Alle Etappen sind zwischen 7,1 und 12 Kilometer lang.

Norbert Harbert und Bernd Lüdemann vom BSV Ostbevern nahmen an der kompletten Laufserie teil, Peter Licher lief die beiden letzten Etappen auf Baltrum und Borkum.

Die erste Etappe führte nach Langeoog, die zweite machte Station auf der Insel Norderney. Hier liefen die BSV-Sportler zehn Kilometer bei starkem Sonnenschein – inclusive einer zwei Kilometer langen Strandpassage mit tiefem Dünensand.

Der dritte Abschnitt auf Wangerooge mit Zieleinlauf neben dem bekannten „Café Pudding“ hatte besonderen Charme. Der Sprung ins Meer beendete einen schönen Aufenthalt. Ein absolutes Highlight folgte dann auf der Insel Juist. Bei herrlich sonnigem Wetter wurde eine anspruchsvolle Strecke über 9,5 Kilometer fast nur an der Wasserkante und im Dünensand absolviert.

Zur fünften Etappe klingelte der Wecker um 4.15 Uhr. Das Sonderschiff mit 600 Teilnehmern legte um 6.30 Uhr ab. Ziel der Reise war die Insel Spiekeroog, wo die Strecke auf sechs Kilometer halbiert wurde.

Vor jedem Start findet ein Warm Up mit dem „Eisbärtanz“ statt und alle Teilnehmer singen gemeinsam „An der Nordseeküste“. So auch auf Baltrum. Die Strecke hatte cross-ähnliche Passagen mit Laufwegen auf naturbelassenen Untergrund aus Heu und mit Hasenlöchern.

Das Finale stieg auf der Hochseeinsel Borkum. Als Überraschung für die Aktiven hatte der Streckenplaner noch eine 1,5 Kilometer lange Dünensandpassage kurz vorm Ziel eingebaut. Nach der Abschlussfeier mit Siegerehrung auf der Promenade standen auch die Zeiten und Plätze fest. 360 Sportler erreichten nach sieben Etappen das Ziel. Norbert Harbert (M 60) wurde nach 5:47,11 Stunden 15. in seiner Altersklasse und 88. im Gesamtklassement. Bernd Lüdemann (M 65) benötigte 5:32,27 Stunden für die Gesamtstrecke, wurde Vierter in seiner Altersklasse und 64. in der Gesamtwertung.