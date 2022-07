Laufrad-Spaß vor dem Elite-Rennen

Am Samstag richtet der TV Friesen zum zweiten Mal sein Radsportevent ‚Rund um die Telgter Windräder‘ aus. Neben Rennen für Junioren, Hobby-Sportler, Frauen, Amateure und Elite-Fahrer ist als besonderer Clou auch ein Wettbewerb für die ganz Kleinen auf dem Laufrad geplant.

Die Premiere im Oktober vergangenen Jahres hat großen Anklang gefunden und den Organisatoren des TV Friesen Telgte so viel Spaß gemacht, dass sie für 2022 gleich eine Neuauflage des Events angekündigt haben. Am heutigen Samstag zwischen 9.30 und 17 Uhr trifft man sich zur zweiten Auflage von ‚Rund um die Telgter Windräder‘. Auf einem 5,3 Kilometer langen Rundkurs in Raestrup richten die heimischen Radsportler dabei gleich acht Rennen aus.

Für die Junioren stehen Wettbewerbe der Altersklassen U 11, U 13, U 15 und U 17 an. Ein ganz besonderer Clou dürfte jedoch das Laufradrennen über ca. 200 Meter auf der Zielgeraden für die kleinsten Zweiradfans im Alter bis zu vier Jahren werden. Dieses ist für 15.30 Uhr, unmittelbar vor dem Hauptrennen, geplant.

Ein Frauenrennen wird es ebenso geben wie einen Hobby-Wettbewerb für jedermann, bei dem keinerlei Radlizenz notwendig ist. Den sportlichen Höhepunkt wird aber wohl das Amateur- und das Elite-Rennen um den Braun-Wälzlager-Cup darstellen. Alle Teilnehmer(innen) werden sich damit anfreunden müssen, dass die Zielgerade leicht ansteigend zum höchsten Punkt der Emsstadt führt.

Gespannt darf man sein, wie viele Radsportinteressierte bei sommerlichen Temperaturen und während der Urlaubszeit den Weg zum Austragungsort finden. Für die Verpflegung der Teilnehmer und Zuschauer wird im Start- und Zielbereich gesorgt sein. Neben Essens- und Getränkeständen stehen den Gästen auch Sitzgelegenheiten, Toiletten, ein großer Parkplatz sowie für die jungen Besucher eine Hüpfburg zur Verfügung.

Der Zeitplan: 9.30 Uhr: U 15-Junioren (sechs Runden), 9.31 Uhr: U 13-Junioren (drei Runden), 9.32 Uhr: U 11-Junioren (zwei Runden), 10.40 Uhr: Master 2 / 3 (neun Runden), 10.50 Uhr: U 17-Junioren (acht Runden), 12.10 Uhr: Hobbyfahrer ohne Lizenz (sechs Runden), 13.10 Uhr: Frauen (acht Runden) und Amateure (14 Runden), 15.30 Uhr: Laufradrennen (Zielgerade), 16 Uhr: Elite (16 Runden)