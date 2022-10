Laura Rieping hilft den BSV-Frauen

Ostbevern/Telgte

Die Landesliga-Fußballerinnen der SG Telgte haben am Sonntag im Heimspiel gegen GW Nottuln personell nicht ganz so große Sorgen wie in den Vorwochen. Die Ostbeverner Frauen dürfen sich im Duell gegen den VfL Billerbeck auf eine leistungsstarke Verstärkung freuen.

-khk-