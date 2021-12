Laura Rieping sichert BSV Ostbevern einen Punkt

Zweimal lagen die Westfalenliga-Fußballerinnen des BSV Ostbevern in Freudenberg zurück, zweimal wussten sie die richtige Antwort. Heraus kam eine gerechte Punkteteilung.

Laura Rieping traf in Freudenberg doppelt.

Wenn Tabellennachbarn aufeinandertreffen, ist ein Unentschieden durchaus keine Überraschung – und genauso kam es dann auch im Kräftemessen der Westfalenliga-Teams von Fortuna Freudenberg und dem BSV Ostbevern. 2:2 (1:0) trennten sich die beiden Aufgebote. „Leistungsgerecht“, wie Gäste-Coach Christian Rusche anschließend befand.

„Wir haben gut angefangen“, blickte er auf die Anfangsviertelstunde zurück. Kim Weber (10.) und Annika Bröcker (15.) besaßen die Möglichkeit, ihre Mannschaft in Führung zu bringen. Zudem wurden zwei vielversprechende BSV-Angriffe nach „kniffligen Abseitsentscheidungen“ zurückgepfiffen. Freudenberg nutzte seine erste Gelegenheit durch Stefanie Althaus zum 1:0 (16.). Bröckers Großchance kurz vor der Pause wurde in letzter Sekunde geblockt und an die Latte gelenkt.

Nach der Pause ließ der Ausgleich nicht mehr lange auf sich warten. Kim Weber wurde im Strafraum gefoult und Laura Rieping verwandelte den fälligen Elfmeter sicher zum 1:1 (48.). In einem nun offenen Abtausch sorgte Leonie Wäschenbach erneut für einen Vorsprung der Gastgeberinnen (63.). Und wiederum war es Rieping, die lediglich vier Minuten später im Anschluss an einen Freistoß zum 2:2-Endstand traf.

BSV-Damen: Imholt – Köhne, Feldmann, Koenen, Mahnke – Rehm, Bröcker, Weber, Rieping (73. Samberg), Beste – Kemper (73. Haverkamp). Tore: 1:0 Althaus (16.), 1:1 Rieping (48./Elfmeter), 2:1 Wäschenbach (63.), 2:2 Rieping (67.).