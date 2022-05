Lena Ottens in Düsseldorf auf Platz drei

Platz fünf in Madrid und jetzt Rang drei beim zweiten Turnier der German Beach Tour in Düsseldorf: Lena Ottens und Leonie Klinke verbuchen vordere Platzierungen. Die beiden Beachvolleyballerinnen starten für den BSV Ostbevern.

In Düsseldorf wurde jetzt das zweite Turnier der German Beach Tour ausgetragen. Mit am Start: Lena Ottens und Partnerin Leonie Klinke, die für den BSV Ostbevern auflaufen. Eine Woche zuvor hatten die beiden Beachvolleyballerinnen beim Beach Pro Tour Future in Madrid den fünften Rang belegt.

Beim ersten Auftritt auf der heimischen Tour lief es dann noch besser. Ottens und Klinke erreichten das Halbfinale und freuten sich am Ende über Rang drei. Dabei hatte es anfangs noch nicht so gut ausgesehen, wie es in einer BSV-Mitteilung heißt. Gegen das Blockerinnen-Duo Körtzinger/Walkenhorst (die Olympiasiegerin) unterlagen sie zum Auftakt mit 0:2. Gegen Paul/Schmitt musste das BSV-Duo hart kämpfen, um durch ein 15:13 im Tiebreak noch im Turnier zu verbleiben.

Dann warfen Ottens und Klinke nacheinander zwei erfahrene Tour-Teams aus dem Rennen. Zunächst besiegten sie die an Nummer fünf gesetzten Hoja/Klatt (geborene Hüttermann) mit 21:17 und 22:20, anschließend die an Position drei gesetzten Aulenbrock/Ferger mit 21:16 und 21:17. Im Halbfinale jedoch hingen die Trauben gegen das Nationalduo Ittlinger/Schneider zu hoch für Ottens/Klinke (15:21, 14:21).