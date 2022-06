Leube schafft vier Platzierungen – Ostholt stürzt auf Abreiteplatz

Ingrid Klimke stellte am Freitag am Hof Thygs die Stute Cloudy vor. Die Münsteranerin startet auch in der internationalen Prüfung.

Ruhiger Auftakt bei strahlendem Sonnenschein: Mit zwei Prüfungen, die als Qualifikation für die Bundeschampionate zählten, begannen am Freitag die 15. Cross Country Days (CCD) des RV Ostbevern. Mehr Trubel herrscht am heutigen Samstag und vor allem am Sonntag, wenn am Hof Thygs die Entscheidungen im Gelände fallen.

Schmerzhaft verlief der Auftakt des internationalen Vielseitigkeitsturniers für Frank Ostholt. Der erfahrene Buschreiter des RV Warendorf musste nach einem Sturz ins Krankenhaus gebracht werden. „Er hat acht Rippen angebrochen. Mal abgesehen von den Schmerzen geht es ihm gut“, erklärte Hugo Bäumer, der Sprecher des CCD-Teams. Der Unfall war nicht im Parcours, sondern auf dem Abreiteplatz passiert, als das Gebiss am Pferd gerissen ist.

Einen deutlich angenehmeren Tag als Ostholt erlebte Sophie Leube (Fröndenberg). Sie schaffte in den zwei Prüfungen vier Platzierungen. Mit Nofretete siegte sie in der Geländepferdeprüfung der Klasse L (Wertnote 8,8). Das Paar hatte zuvor den zweiten Platz in der A-Geländepferdeprüfung (8,6) hinter Isabell Nagel (RV Avenwedde) mit Hickman (8,8) belegt.

Auf der RVO-Anlage in Überwasser werden am heutigen Samstag ab 8 Uhr die Dressur- und Springprüfungen ausgetragen. Ins Gelände am Hof Thygs geht es am Sonntag in der Klasse E (8 Uhr, Wertung für den Potts-Pokal), in der Klasse A** (10 Uhr, Wertung für die Kreismeisterschaft) und in der internationalen Zwei-Sterne-Prüfung (15.30 Uhr).