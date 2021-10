Licher erlöst Ems gegen Greffen in der Nachspielzeit

Die Zuschauer bekamen was geboten in Vadrup. Zwei Elfmeter, fünf Treffer und eine spannende Schlussphase stehen für hohen Unterhaltungswert.

Fünf Tore, zwei Elfmeter, der Siegtreffer für Ems in der Nachspielzeit, dazu noch ein paar gute Möglichkeiten auf beiden Seiten: Das Westbeverner Punktspiel gegen den FC Greffen war spannend und brachte letztlich die Fortsetzung der Emser Erfolgsserie.

Trainer Andrea Balderi und seine Akteure erlebten ein Wechselbad der Gefühle beim 3:2 (1:0)-Heimsieg. Michael Licher (90.+4) machte den Erfolg perfekt, als er einen langen Ball von Christian Nosthoff aufnahm und das Leder dann über den Greffener Keeper ins Tor beförderte. Einen Angriff zuvor traf Greffen nach einer Ecke nur den Innenpfosten. „Das Glück war heute auf unserer Seite. Ein Remis wäre gerecht gewesen. Kompliment an meine Mannschaft, die auch nach den zwei Gegentoren an sich geglaubt und mit Willensstärke noch das i-Tüpfelchen gesetzt hat“, hob Balderi hervor.

Der Übungsleiter musste aufgrund von Krankheit und Verletzungen kurzfristig die Aufstellung ändern und Anleihen in der Zweitvertretung vornehmen. Die mögliche Emser Führung vergab Adrian König, als er in der 13. Minute mit einem an Nils Engberding verschuldeten Elfmeter am FC-Schlussmann scheiterte. Zwei Minuten später war Christian Budde zur Stelle und verhindert einen Treffer der Gäste. Den besten Emser Angriff über Daniel Schlunz und Christian Nosthoff schloss Nils Engberding mit dem 1:0 (20.) ab. Greffen verpasste den Ausgleich (40.).

Ems spielte nach der Pause konzentrierter und schaffte durch Andre Hollmann (60.) per Foulelfmeter das 2:0. Nach Simon Timmers Doppelschlag (65./83.) zum 2:2 war die Partie wieder offen. Bei Ems schwanden ein wenig die Kräfte, ehe Licher zum Happy End ansetzte.

Ems weist nun 12 Punkte auf. Am Donnerstag gastiert Sendenhorst in Vadrup.

Ems: Budde – F. Engberding, O. Hollmann, Knapp­heide, A. Hollmann (80. Walbelder) – D. Schlunz, Nosthoff, Döbbeler (61. K. Leifker), N. Engberding (70. Everwin) – König, Tewes (85. Licher). Tore: 1:0 N. Engberding (20.), 2:0 A. Hollmann (60./FE), 2:1 und 2:2 Timmer (65./83.), 3:2 Licher (90.+4).