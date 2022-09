LK-Turnier der SG GW Telgte in vier Klassen

Die SG Grün-Weiß Telgte veranstaltet zum neunten Mal den Sparkassen-Cup. Das Leistunsklassen-Turnier wird in diesem Jahr in vier Alterskategorien ausgetragen, jeweils mit ungefähr 16 Teilnehmern.

Die SG Grün-Weiß Telgte veranstaltet am kommenden Wochenende zum neunten Mal den Sparkassen-Cup. Das Tennis-Leistunsklassen-Turnier wird in diesem Jahr in vier Alterskategorien ausgetragen.

Am Samstag starten um 8.30 Uhr die Herren 30 und Herren 40 und am Sonntag ebenfalls ab 8.30 Uhr die Herren 50 und Herren 60, jeweils mit ungefähr 16 Teilnehmern. „Auch in diesem Jahr spielen wir im Two-up-Two-down-System. Das garantiert fast jedem Spieler ein Match gegen die gleiche oder bessere LK“, erklärt Steffen von der Brüggen aus dem Organisationsteam der Grün-Weißen.

Aus dem eigenen Verein sind nur Miguel Lück bei den Herren 40 und Michael Bents bei den Herren 60 dabei. Ansonsten treten wieder Spieler aus dem gesamten Münsterland, aus dem Ruhrgebiet und aus Niedersachsen an.

Zuschauer seien willkommen auf der Anlage an der Einener Straße, betont von der Brüggen. „Wir freuen uns auf zwei interessante, spannende und hoffentlich sonnige Tage.“