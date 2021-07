Lob für Zischke

Zehn Jahre hat Heiko Zischke als Torwarttrainer beim SV Ems Westbevern fungiert. Und das mit Freude, Hingabe, Leidenschaft und der Erfahrung, die er sich selbst in seiner aktiven Zeit zwischen den Pfosten erworben hat. Das alles hat er den „Schnappern“ in unzähligen Trainingseinheiten mit Fingerspitzengefühl und Abwechslung im Training vermittelt.

Doch jetzt war für ihn der Zeitpunkt gekommen, einen Schlussstrich unter seine Tätigkeit zu ziehen. Lob und Anerkennung für sein unermüdliches Engagement prasselte in Worten und äußeren Zeichen des Dankes bei seiner Verabschiedung auf ihn herab. „Man hat dir stets die Freude angemerkt, mit unseren Torhütern zu arbeiten. Es ist dein Verdienst, dass wir so gute haben,“ hob Abteilungsleiter Heinrich Bergmann hervor.

„Ich habe Heiko kennen und schätzen gelernt. In meinen inzwischen vielen Jahren als Trainer habe ich zahlreiche Torwarttrainer erlebt, aber so einen wie Heiko, der mit soviel Herzblut bei der Sache ist und Klasse und Verbundenheit ausgestrahlt hat, noch nicht“, stellte Trainer Andrea Balderi heraus. Zischke bedankte sich – aber nicht nur das: „Ich habe es in all den Jahren gerne gemacht. Die Torwart-Gruppe bleibt bestehen. Und ich bin ja nicht aus der Welt, helfe gerne aus.“