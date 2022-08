Lukas Kleinherne weiß: „Sophia hat jede Minute genossen“

Bei der unglücklichen 1:2-Niederlage der deutschen Fußballerinnen im EM-Finale gegen England saß Sophia Kleinherne 120 Minuten lang auf der Bank. Die 22-jährige Telgterin, die für Eintracht Frankfurt spielt, kam in London nicht zum Einsatz. Ihr älterer Bruder Lukas Kleinherne fieberte am Sonntagabend zu Hause vor dem Fernseher mit der DFB-Auswahl. Der 25-Jährige studiert und wohnt in Münster, er kickt selbst bei seinem Heimatverein SG Telgte in der Bezirksliga. WN-Redakteur Ralf Aumüller hat am Montag mit ihm gesprochen.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper

alle Artikel und Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet

endet automatisch