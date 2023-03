Lukas Krumpietz schwärmt von den Häuptlingen von Ems Westbevern

Westbevern

Sein erstes Spiel nach der Rückkehr als Trainer der Warendorfer SU verlor Lukas Krumpietz gegen Ems Westbevern mit 1:2. Vor der Revanche, dem Spitzenspiel am Sonntag (5. März) in Vadrup, erklärt der WSU-Coach im Interview, warum die Niederlage damals so gut war.