BSV Ostbevern II - BW Annen: Der letzte Schritt zum Klassenerhalt?

Mit einem Heimsieg gegen BW Annen kann der BSV Ostbevern II letzte Zweifel am Klassenerhalt beseitigen. Das Hinspiel war allerdings kein Selbstläufer, auch wenn die BSV-Zweite in Witten gewonnen hat.

Im Tabellenmittelfeld der Frauen-Verbandsliga sind der BSV Ostbevern II und BW Annen Nachbarn. Punktemäßig trennen sie Welten. Zehn Zähler hat die BSV-Zweite Vorsprung und noch ein Spiel weniger absolviert. „Mit einem Sieg können die Mädels schon den Klassenerhalt sichern“, sagt Ronny Huber aus dem BSV-Trainerteam vor der Partie gegen Annen am Samstag (13.30 Uhr) in der Beverhalle. Das Hinspiel war allerdings kein Selbstläufer. In Witten mühten sich die Ostbevernerinnen nach einem 1:2-Satzrückstand zu einem 3:2-Erfolg. Ihnen fehlen jetzt einige Stammkräfte, darunter Zuspielerin Eliza Carneim, die sich am Daumen verletzt hat und einige Wochen ausfällt. Eventuell hilft am Samstag Mari Peters aus.