Maffenbeier rettet der SG Telgte einen Punkt gegen TuS Freckenhorst

Josef Maffenbeier rettete der SG Telgte einen Punkt. Mit einem abgefälschten Freistoß in der Nachspielzeit traf der Stürmer zum 1:1 gegen den TuS Freckenhorst. Vor gut 150 Zuschauern hatten die Telgter in der zweiten Halbzeit viel Druck gemacht.

85 Minuten rannten die Bezirksliga-Fußballer der SG Telgte einem 0:1-Rückstand hinterher. Fast in letzter Sekunde durften sie am Donnerstagabend im Nachholspiel gegen den TuS Freckenhorst dann doch noch jubeln. Mit einem abgefälschten Freistoß aus 20 Metern sicherte der eingewechselte Josef Maffenbeier den Gastgebern das 1:1 (0:1). Zwei Serien sind damit gerissen: Freckenhorst hatte zuvor sechsmal in Folge gewonnen und Telgte sogar achtmal.

Tabellendritter gegen den punktgleichen Tabellenzweiten: Gut 150 Zuschauer wollten das Spitzenspiel bei nasskaltem Schmuddelwetter sehen. Beide Mannschaften wurden den Erwartungen nicht gerecht. Die SG dominierte zwar die zweite Halbzeit, spielte aber zu ungenau und kam deshalb auch zu keinen Großchancen. Der TuS wurde am Ende für seine Passivität bestraft.

Frühes Elfmeter-Tor

Nur in den ersten 20 Minuten war den Gästen anzumerken, dass sie sich für die 1:4-Niederlage aus dem Hinspiel revanchieren wollen. Nach einem Foul von Keno Lubeseder verwandelte Finn Tünte den Foulelfmeter souverän (6.). Mit der frühen Führung im Rücken hätten die Freckenhorster nachlegen müssen. Dreimal hatten sie die Chance zum 2:0, erst danach kamen die Telgter besser ins Spiel und auch nach vorne. Ein Schuss von Martin Röös, der am langen Pfosten vorbeistrich, war die beste Gelegenheit (24.).

Stan Schubert, der künftige Hiltruper, hätte kurz nach dem Seitenwechsel das 2:0 machen müssen. Das war es dann aber schon an diesem Abend von den Freckenhorstern. Der Zug rollte vorwiegend in die andere Richtung, mit zunehmender Spieldauer erhöhte die SG den Druck. Der TuS verteidigte mit fünf Mann auf der hinteren Linie.

„ »Wir waren die aktivere, die klar bessere Mannschaft.« “ SG-Trainer Frank Busch

Nur gefährlich waren die Telgter dabei nicht. Ihnen fehlten die klaren Aktionen, mit den vielen Flanken hatten die Gäste keine Probleme. Also benötigten die Hausherren einen Freistoß. Ob der von Maffenbeier getretene Ball – sein 15. Saisontor – in der ersten Minute der Nachspielzeit auch im Tor gelandet wäre, wenn ihn ein Freckenhorster nicht abgefälscht hätte, bleibt Spekulation.

Interessierte nachher aber auch keinen mehr. „Wir waren die aktivere, die klar bessere Mannschaft. Am Ende waren die Freckenhorster stehend k.o.“, sagte SG-Trainer Frank Busch. „Ich bin top zufrieden mit meiner Mannschaft.“

SG: Neukötter – Kretzer, Plagge (83. Jashari), Hitchcock, Kleinherne – Lubeseder, Röös, Wolf, Droste (63. Tewes, 83. Gronover) – Malaj, Depner (63. Maffenbeier). Tore: 0:1 Tünte (6./Foulelfmeter), 1:1 Maffenbeier (90.+1).