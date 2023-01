„Man bleibt immer hellwach“ – Schiedsrichter und der Hallenfußball

Was sind die Besonderheiten für Schiedsrichter in der Halle? Im Interview spricht der Warendorfer Unparteiische Christian Havelt am Rande des Frauen-Turniers des BSV Ostbevern um den Bever-Cup über die größten Herausforderungen.

An jedem Spieltag wechseln sich beim Frauen-Turnier des BSV Ostbevern um den Volksbank-Bever-Cup zwei Schiedsrichter ab. Was sind die Besonderheiten in der Halle? WN-Redakteur Ralf Aumüller hat mit Christian Havelt über die größten Herausforderungen für die Unparteiischen gesprochen. Der 52-jährige Warendorfer pfeift für den VfL Sassenberg noch bis zur Kreisliga B – so wie es sein Beruf zulässt. Havelt ist Sportredakteur bei der „Glocke“ und im 19. Jahr Schiedsrichter.