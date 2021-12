Männerteams des TC Ostbevern bleiben am ersten Spieltag sieglos

Mit einem überraschenden Punktgewinn startete die zweite Herrenmannschaft des TC Ostbevern (Kreisliga) in die Tennis-Hallenrunde. Beim favorisierten SC Nienberge gelangen Jannick Gerdes (6:2, 6:4), Fabian Seidel (1:6, 7:5, 10:8) und Steffen Cramer (6:2, 6:1) drei Einzelsiege, während Nachwuchsspieler Finn Schulze Topphoff an Position zwei in zwei Durchgängen unterlag. Einen Sieg verpasste der TCO, da die Doppel Cramer/Schulze Topphoff (2:6, 5:7) und Seidel/Jonas Termühlen (2:6, 5:7) verloren.

Die beiden Senioren-Teams aus Ostbevern starteten jeweils mit Niederlagen in die Saison. Die Herren 30 (Bezirksliga) unterlagen dem TSV Raesfeld mit 2:4. Patrick Lorenz siegte glatt mit 6:2, 6:1, doch Nils Müller (1:6, 3:6), Max Heusel (3:6, 1:6) und Matthias Pohlmann (4:6, 2:6) gaben ihre Matches ab. Die Niederlage des TCO-Duos Heusel/Pohlmann (3:6, 3:6) machte die Hoffnung auf einen Punktgewinn zunichte. Müller/Lorenz erkämpften sich in einem sehenswerten Doppel mit 3:6, 6:2, 10:8 den zweiten Zähler.

Ohne Siegchance blieben die Herren 40 (Bezirksklasse) beim 1:5 gegen den TSC Mettingen. Für den Ehrenpunkt sorgte Andreas Tourneur (Position vier) mit einem 6:3, 6:2. Johannes Eling und Reinhold Spahn mussten sich gegen deutlich höher eingestufte Spieler klar in zwei Sätzen geschlagen geben, während Mannschaftsführer Karl-Heinz Spahn unglücklich mit 3:6, 6:3, 3:10 unterlag. Die Doppel von Eling/Reinhold Spahn (4:6, 6:7) und Karl-Heinz Spahn/Tourneur (1:6, 4:6) gingen ebenfalls an die Gäste.