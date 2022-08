Marius Weimann hat ehrgeizige Ziele mit Ems Westbevern

Westbevern

Wegen seiner Freundin ist Marius Weimann nach Vadrup gezogen. Der Stürmer ist also eher ein Zufalls-Neuzugang bei Ems Westbevern – und sorgt in den ersten Wochen mit seinen Toren für reichlich Wirbel. So forsch er auf dem Platz auftritt, so kernig formuliert er auch sein Saisonziel.

Von Ralf Aumüller