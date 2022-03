Match des BSV Ostbevern gegen Köln II auf 8. April verlegt

Das Drittliga-Heimduell des BSV Ostbevern gegen FCJ Köln II ist auf den 8. April (Freitag) um 20 Uhr verlegt worden. Eigentlich hätte es an diesem Sonntag stattfinden sollen. Da inzwischen ein weiterer Corona-Fall im Damenteam aufgetreten ist, fragten die Blau-Weißen zu Wochenbeginn bei den Rheinländern nach, ob eine Verschiebung in den April hinein möglich sei. „Köln hat sich kooperativ gezeigt“, freut sich BSV-Trainer Dominik Münch. Zwei Tage nach dem Köln-Spiel werden die Ostbevernerinnen am 10. April zum letzten Saisonmatch in Bad Laer antreten.