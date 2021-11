Maximal 500 Zuschauer und 2G-Regel in Warendorf

Jetzt steht fest: Die Hallenkreismeisterschaften der Männer und der Frauen finden in diesem Winter statt. Bei den Titelkämpfen in Warendorf gelten strenge Bestimmungen. Dazu gehören eine Begrenzung der Zuschauerzahl und die 2G-Regelung.

Nun ist es amtlich: Die Fußball-Hallenkreismeisterschaften der Herren und der Damen werden in diesem Winter ausgetragen, wieder in der Halle A der Sportschule der Bundeswehr in Warendorf.