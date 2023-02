Mehmet Kara will einfach nur helfen

Mit einer türkischen Hobbymannschaft läuft Mehmet Kara in einem Benefizspiel für die Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien bei der SG Telgte auf. Das Idol von Preußen Münster sagte sofort zu. Dafür lässt der 39-Jährige auch das Training beim VfL Kamen sausen.

Vor 20 Jahren hat Mehmet Kara beim türkischen Fußball-Erstligisten Gaziantepspor gespielt. Zwei Jahre hat er in der Stadt Gaziantep gelebt, die in der Türkei Antep genannt wird. Sie liegt in Südostanatolien und damit in dem Gebiet, das Anfang Februar von einem verheerenden Erdbeben mit Zehntausenden Toten verwüstet wurde.