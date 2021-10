Mende rettet Ostbevern in Ibbenbüren einen Punkt

Es war wieder ein Weitschuss, der die Westfalenliga-Fußballerinnen des BSV Ostbevern spät jubeln ließ. Diesmal traf Julia Mende in Ibbenbüren zum 2:2-Ausgleich.

Julia Mende (M.) erzielte den 2:2-Ausgleichstreffer in Ibbenbüren.

Die Westfalenliga-Fußballerinnen des BSV Ostbevern freuten sich am gestrigen Sonntag über ein 2:2 (1:0)-Unentschieden bei Arminia Ibbenbüren. Ein Weitschuss von Julia Mende in der letzten Minute rettete ihnen den einen Punkt.

In einer ausgeglichenen ersten Hälfte kamen beide Aufgebote kaum zu nennenswerten Torchancen. Die von Frank Schlichter gecoachten Gastgeberinnen brachten das Ostbeverner Gehäuse vorwiegend mit gefährlichen Eckbällen in Bedrängnis. BSV-Keeperin Manuela Imholt war bei Fernschüssen auf der Hut. Vanessa Beste traf per Flachschuss (30.) zur BSV-Führung. Kim Weber besaß eine weitere Einschussmöglichkeit.

„In der zweiten Halbzeit kam Ibbenbüren mit dem Messer zwischen den Zähnen aufs Feld“, kommentierte BSV-Trainer Christian Rusche den weiteren Spielverlauf. Seine Mannschaft wurde in die eigene Hälfte zurückgedrängt und spielte ihre Konter nicht gut aus.

Ein Torwartfehler ermöglichte den 1:1-Ausgleich von Dana Gilhaus (58.). Die gleiche Akteurin brachte die Arminia in der 82. Minute in Führung, ehe Mendes Weitschuss den Schlussakkord setzte und die Blau-Weißen jubeln ließ. Anders als in den vergangenen Wochen durften die Ostbevernerinnen diesmal mit ihrer Chancenverwertung zufrieden sein.

BSV-Frauen: Imholt – Köhne (60. Feldmann), Samberg, Koenen, Mahnke – Bröcker, Rehm, Kemper, Beste, Weber – Mende. Tore: 0:1 Beste (30.), 1:1 Gilhaus (58.), 2:1 Gilhaus (82.), 2:2 Mende (90.).