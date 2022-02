Mister Leichtathletik in Telgte

Seit 38 Jahren leitet Ludger Dahlmann-Plagge die Leichtathletik-Abteilung des TV Friesen. Aber auch über seinen Lieblingssport hinaus hat sich der Telgter vielfältig ehrenamtlich engagiert. So ist der 61-Jährige auch dritter Vorsitzender und kümmert sich um die Herzsportgruppe.

Wenn man nach Menschen Ausschau hält, die sich schon sehr lange als Ehrenamtler in hiesigen Sportvereinen verdient gemacht haben, gehört Ludger Dahlmann-Plagge definitiv in die erste Reihe. Kurz nach der Gründung der Leichtathletik-Abteilung des TV Friesen im Jahr 1976 machte er die ersten Übungsleiterscheine und fungiert seit 1984 als Abteilungsleiter. „Zunächst war ich Alleinunterhalter. Dann hat es sich entwickelt und ich erhalte inzwischen viel Unterstützung von jungen Helfern“, so der 61-Jährige, der über die Jahrzehnte zahlreiche weitere Ämter ausgefüllt hat.