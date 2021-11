Mit starker Defensive im Aufwärtstrend

Die Landesliga-Fußballerinnen der SG Telgte befinden sich weiter im Aufwind. Zwei Leistungsträgerinnen trugen sich beim Auswärtserfolg in Gremmendorf in die Torschützenliste ein.

Der Aufwärtstrend der Telgter Landesliga-Fußballerinnen hält an. Beim SC Gremmendorf gewannen sie am Sonntag mit 2:0 (2:0) und dürfen mit nunmehr 13 Punkten aus neun Begegnungen wieder nach oben schauen. Erneut war eine gute Defensive die Basis für ein erfolgreiches Abschneiden. Inklusive des Pokalspiels gegen Ostbevern (1:0) hat die SG in den zurückliegenden vier Matches insgesamt lediglich einen Gegentreffer erhalten.

„Wir haben super verteidigt und wenig zugelassen“, lobte Coach Sebastian Wende sein Team anschließend. „Gremmendorf hatte Feldvorteile, aber in der ersten Hälfte nur zwei Halbchancen.“ Die Gäste waren da zielstrebiger und gingen durch Alexandra Füchtenbusch (39.) in Führung. Franziska Ix hätte unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff sogar auf 2:0 erhöhen können.

Nach dem Seitenwechsel musste zunächst einmal SG-Torhüterin Catia Rodrigues Santos ihr ganzes Können aufbieten, um den Ausgleich zu verhindern. Später berührte ein Gremmendorfer Versuch die Querlatte und ein Handelfmeter (90.) wurde ihnen versagt – ansonsten waren die Gastgeberinnen im Angriff harmlos.

Stattdessen erzielte Maeva Jocksch nach einer feinen Einzelleistung in der 81. Minute den 2:0-Endstand.

SG-Damen: Rodrigues Santos – Mors, Rüter, Osthues – Plagge, Füchtenbusch, Deipenwisch (83. Joswowitz), Krcic (85. R. Salomon), Jocksch – Ix (51. Honermann), Focke (89. Heinker). Tore: 0:1 Füchtenbusch (39.), 0:2 Jocksch (81.).