Mit Susanne Wienand hilft dem TV Friesen Telgte eine Expertin

Wie war das noch? Leidenschaft heißt Leidenschaft, weil Leiden Leiden schafft!? Ihre erste Begegnung mit dem Rennrad hatte Susanne Wienand am Nürburgring – Nordschleife, 24-Stunden-Rennen mit dem Betriebsteam von Thyssen. „Ich hatte das völlig falsche Rad, nicht die Beine und keine Idee, wie ich die Höhenmeter bewältigen sollte“, sagt sie rückblickend. Wienand musste die „Hohe Acht“ hochschieben. Wer hätte an diesem Tag ahnen sollen, dass diese Frau im Herbst 2021 bis zu drei Stunden täglich dafür opfern würde, ein Radrennen durch die Telgter Bauerschaft auf die Beine zu stellen?

Doch die Dinge nahmen ihren Lauf im Sommer 2013. Irgendwie hatte Wienand Feuer gefangen, sie probierte sich noch mal beim Münsterland Giro aus. Wenig später verschlug es sie beruflich nach Nordhorn, wo man sie erstmals geordnet ins Rennradfahren einwies. Dann ging es zu einem Rennen nach Hengelo. Dort lernte Wienand ihren späteren Ehemann kennen, der als Amateur fuhr – es war geschehen um die damals 34-Jährige.

Sportliche Leiterin des Leeze-Teams

Acht Jahre später, in diesen Tagen, verbringt Wienand nahezu jedes Wochenende mit Radsport. Die Stadtlohnerin fährt zum Hobby selbst, vor allem aber ist sie für den Landesverband als Kommissionärin im Einsatz, als Wettkampfrichterin also, und sitzt in der technischen Kommission, wo sie wiederum die Kommissionäre für Rennen einteilt und Einsprüche bearbeitet. Außerdem ist Wienand Sportliche Leiterin des Bundesliga-Teams „Leeze by tinteistbesser.de“, für das auch Telgte-Organisator Patrick Altefrohne fährt. Know-how, auf das die Initiatoren von „Rund um die Telgter Windräder“ nicht verzichten mochten. Altefrohne stellte den Kontakt her und gewann Wienand für die Idee.

„ »Organisiert ist alles. Jetzt ist nur noch Abarbeiten angesagt.« “ Susanne Wienand

Auch für Wienand ist es das erste Rennen. „Es gibt jedes Jahr weniger Radrennen, weil die Auflagen der Städte immer höher werden und die Vereinsstrukturen sich in die falsche Richtung entwickeln, hin zu immer älter“, sagt Wienand über ihre Motivation, Teil des Telgter Orga-Teams zu werden.

Im Frühsommer hatte die Gruppe um Wienand und Altefrohne mit den Planungen für das Rennen am 10. Oktober begonnen – nun läuft die ganz heiße Phase der Vorbereitung. „Organisiert ist alles. Jetzt ist nur noch Abarbeiten angesagt“, sagt Wienand und stürzt sich in die nächste Extraschicht im Zeichen von „Rund um die Telgter Windräder“.

Alle Informationen zum Rennen am 10. Oktober und die Weiterleitung zur Anmeldung gibt es auf der Internetseite des TV Friesen unter Sportarten, dann Radsport und Rund um die Telgter Windräder.