Moudden wird beim BSV Ostbevern zweiter Trainer neben Rusche

Seit 2021 trainiert Christian Rusche die Fußballerinnen des BSV Ostbevern. In der ersten Saison mit Dominik Vollbrecht als Assistenten, in der aktuellen Spielzeit mit Björn Kirchgessner. Rusche geht im Sommer in seine dritte Amtszeit beim Westfalenligisten, wie Ulrich Höggemann aus der Abteilungsleitung am Freitag mitteilte. Der B-Lizenz-Inhaber hat dann wieder einen anderen Mann an seiner Seite, diesmal aber in neuer Konstellation: Mouhcine Moudden wird zweiter und gleichberechtigter Coach.

