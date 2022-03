Nachholspiel gegen SG Sendenhorst – BSV Ostbevern fehlt der Rhythmus

Nach zwei Spielabsagen muss der BSV Ostbevern jetzt wieder ran. In einer Nachholpartie kommt die SG Sendenhorst ins Beverstadion. „Es bleibt knapp. Mal schauen, was unter diesen Umständen machbar ist“, sagt BSV-Trainer Daniel Kimmina angesichts der mauen Personallage.

Das einzige Punktspiel seit der Winterpause absolvierten die Ostbeverner am 6. März bei Ems Westbevern – hier Stürmer Michael Sander (unten) gegen Daniel Schlunz.

Schmales Programm: In der Fußball-Kreisliga A1 konnte am Sonntag nur ein Spiel angepfiffen werden (Ems Westbevern verlor mit 1:3 beim SC Füchtorf). Vier Partien wurden pandemiebedingt abgesagt. So geht das seit Wochen, die Tabelle ist krumm und schief. Der eine Club ist weniger betroffen, der andere mehr. Zu den Mannschaften mit den bislang wenigsten Begegnungen gehört der BSV Ostbevern.

2022 sind die Blau-Weißen erst in einem Punktspiel aufgelaufen – und nach der 0:2-Niederlage bei Ems Westbevern bedröppelt vom Platz geschlichen. „Das ist alles im Moment sehr bescheiden, wir haben gar keinen Spielrhythmus“, sagt Trainer Daniel Kimmina. Zweimal hat der BSV zuletzt abgewunken. Weil der westfälische Verband seit dieser Woche aber die Regelung, dass eine Mannschaft ab drei nachgewiesener Corona-Fälle absagen darf, gecancelt hat, erwarten die Ostbeverner am heutigen Dienstag (19.45 Uhr) auf Rasen im ersten Nachholspiel den Tabellenvierten SG Sendenhorst.

Corona macht die Planung schwierig

Beim BSV fallen weiterhin Spieler aus, weil sie infiziert sind. „Die Personallage ist im Moment gar nicht abzuschätzen. Es bleibt knapp. Mal schauen, was unter diesen Umständen machbar ist“, sagt Kimmina. Sendenhorst, nach eigenem Bekunden kein Aufstiegskandidat, dürfte sich mit den beiden Niederlagen zuletzt gegen Spitzenreiter Beelen (0:2) und Sassenberg (1:4) aus dem Titelrennen verabschiedet haben. Für Kimmina bleibt Platz fünf das Ziel. Vielleicht sitzt auch noch Rang vier drin, dafür aber müsste der BSV gegen die SGS gewinnen. Das Hinspiel verlor Ostbevern mit 0:3.